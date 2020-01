Zlínský kraj bude chtít po společnosti Arriva vlaky statisíce

„Jednání iniciovali krajští představitelé a tématem byly nejčastěji se vyskytující problémy: zpoždění vlaků, chybějící nápisy v českém jazyce, nefunkční informační systém, potíže s prodejem jízdenek ale i to, že některé vozy vůbec nevyjely,“ informovala dnes krajská tisková mluvčí Adéla Kousalová.



„Za tyto nedostatky budeme po Arrivě požadovat zaplacení sankčních pokut v řádech statisíců korun. Mimo to nám bude muset uhradit i příjem, který nám neodvedla kvůli tomu, že cestující jezdili zdarma, protože si kvůli nefungujícímu odbavovacímu zařízení nemohli zakoupit jízdenku ve vlaku. Zástupci Arrivy pochybení uznali a jsou připraveni nám sankce i ušlý zisk zaplatit,“ sdělil hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek.



„Zlínskému kraji i cestujícím se za vzniklé komplikace velmi omlouváme. Na jejich odstranění každý den intenzivně pracujeme a již nyní se nám daří zpoždění vlaků snižovat a situaci postupně stabilizovat,“ potvrdil generální ředitel Arriva Transport ČR Daniel Adamka. Současně ubezpečil, že v tuto chvíli je velká část nedostatků odstraněna a drtivá většina z nich by měla být vyřešena nejpozději do konce ledna.



„Se zástupci Arrivy jsme se dohodli, že se společně sejdeme ještě 22. ledna, kdy vyhodnotíme, jak se daří zlepšovat situaci a plnit úkoly, které jsme si dnes stanovili,“ dodal náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Botek.



Výši ušlých zisků z jízdného bude kraj znát v únoru. To by již odbavovací zařízení ve všech vlacích měla fungovat a srovnáním aktuálních čísel prodeje s čísly z období, kdy odbavovací zařízení plně nefungovala, bude možno tyto ušlé zisky stanovit.