Život dětem podporuje sbírku Naděje pro Oliho trpícího spinální svalovou atrofií

„Sbírka Naděje pro Oliho má nelehký úkol, musí do srpna vybrat 2 miliony euro na tzv. genovou terapii, která by malému Oliverovi mohla v léčbě onemocnění výrazně pomoci. Bohužel tuto léčbu mohou podstoupit pouze děti do dvou let a lék je k dispozici zatím jen v USA. U nás v EU se bude schvalovat snad během příštího roku, což už ale Oliver věkově nestihne. Proto jsme spustili sbírku, abychom rodině v jejím úsilí pomohli. Aktuálně máme na kontě 15 924 136 korun,“ uvedla ředitelka neziskové organizace Život dětem Maria Křepelková.