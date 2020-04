Zemřel František Popelka, znalec a věrný propagátor díla Bohuslava Martinů

František Popelka studoval hudební vědu na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně u Jana Racka a Bohumíra Štědroně a studium ukončil diplomovou prací Česká léta Bohuslava Martinů. Po ukončení studia pracoval v Ústředním domě armády v Praze. Od počátku šedesátých let až do odchodu do důchodu byl redaktorem knižní edice Státního hudebního vydavatelství, resp. Supraphonu v Praze.