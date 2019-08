Závěrečný koncert festivalu J. C. F. Fischera bude prologem nové sezony karlovarských symfoniků

Závěrečný koncert MHF J. C. F. Fischera se koná opět ve spolupořadatelství s Karlovarským symfonickým orchestrem, pro který bude koncert současně prologem nové sezony.

Karlovarský symfonický orchestr k tomu uvádí: „Když jsme před pár lety vymysleli název koncertu "My hrajeme všude", netušili jsme, kam všude na naše koncerty návštěvníky pozveme. Další z neobvyklých prostor pro poslech hudby jsme našli ve výletním areálu Diana Karlovy Vary a vy tak můžete spojit příjemnou procházku lesem k rozhledně s následným hudebním zážitkem. Jelikož se jedná o závěrečný koncert Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera, na programu je jedna z jeho skladeb - Suita č. 1 C dur se sbírky Le Journal du Printemps a Händelova Vodní hudba. Diriguje Jakub Kydlíček, jeden z nejvyhledávanějších dirigentů na barokní hudbu. Pokud si procházku raději odpustíte, v rámci vstupného máte jízdné lanovkou tam i zpět zdarma.“