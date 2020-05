Zámek Mníšek se otevírá. Výjimečně i v pondělí

V pondělí 25. května se otevře pro návštěvníky první prohlídkový okruh se společenskými sály, do kterého náleží také knihovna, pracovna nebo kuřácký salónek. Vzhledem k vládním nařízením, povinnému rozestupu osob a omezenému množství návštěvníků, kteří se vejdou do místností, nemůže být zpřístupněn druhý okruh.

Prohlídky první trasy zámku budou otevřeny od úterý do neděle, výjimečně také v pondělí 25. května, od 10 do 16 hodin. V prostoru celého zámeckého areálu je povinnost mít po celou dobu zakrytý nos a ústa, před vstupem do společných prostor použít dezinfekci. Do pokladny bude moci vstupovat pouze jedna osoba nebo rodina.