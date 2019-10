Z fotografií Jiřího Hrbka je slyšet muziku. Teď jeho výstavu Setkání okamžiků hostí Klenová

Pochopitelně mě ohromně potěšilo, když jsem připravoval se známým bluesovým hudebníkem Janem Spáleným booklety jeho hudebních alb. Vzniklo to náhodou. V té době jsme se ještě moc neznali, ale byl jsem několikrát na jeho koncertech a dal mu nějaké fotografie. On mi po měsíci zavolal a nabídl mi práci na prvním bookletu alba Panenko skákavá (2012). Asi se mi snímky povedly, protože v roce 2016 přišla nabídka fotografovat pro druhé album Terčino milé údolí a v roce 2018 pro třetí album Nemůžu popadnout tvůj dech," popsal Hrbek.

Jak vznikaly jeho dokumentární soubory například Premonstráti? „Fotografie je pro mě způsob komunikace a poznávání okolního světa. Co se týká mých dřívějších dokumentárních cyklů – to je pro mě možnost, jak se blíže dostat k danému tématu a více mu porozumět. Například soubor Premonstráti, o mniších z kláštera v Želivě, vznikl po odchodu mého kamaráda do tohoto řádu. A to ve mně, nekatolíkovi, vyvolalo řadu otázek, na které jsem si chtěl odpovědět. Nejlepším řešení bylo začít tam fotografovat," vysvětlil Hrbek.