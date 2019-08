Vysoké Tatry se staly evropskou destinací roku 2019. Potkáte tu lidi z celého světa

Jako o skvělé věci hovoří o titulu ´Best in Europe 2019´ Stanislav Jakubčík z Klatov. Jde o rozeného Slováka, který už ale 40 let žije v České republice.

„Pokud jsou Tatry TOP evropská destinace, tak se tam mnozí určitě vydají a budou je chtít vidět. Já už tam jezdím od roku 2009 nepřetržitě s mojí manželkou, takže letos jsme tady už pojedenácté. Na dovolenou každoročně v srpnu vyrážíme do Vysokých Tater a tam absolvujeme celodenní vysokohorské túry. Protože mám sedavou práci, je to pro mne úžasný relax, a Tatry jsou moje srdeční záležitost. Mám k nim zvláštní vztah. Když mi bylo 19 let, byl jsem pracovně ve Vysokých Tatrách, kde jsem zpracovával mapy, což byly každodenní túry po tatranských hřebenech.. Takže teď se sem opětovně vracím a velice rád. Z dovolené si přivážím spoustu videomateriálu a fotografií a to mě v zimním období, když si vše znovu prohlížím, „nabíjí,” popsal pan Stanislav.