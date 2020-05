Vodáci trávili víkend na Tiché Orlici

Z tohoto důvodu musela být upravena i trasa vodní pouti, kdy průtok vedoucí městem nebylo možné využít, a proto vypůjčené lodě byly z Cakle naváženy do Kerhartic pod most u bývalého Retexu. Odtud se dalo plout do Brandýsa nad Orlicí, kde většina posádek končila v tábořišti U Konťaku, někteří vodáci pak pokračovali do Chocně až nad první splav pod Pelinami, kde svůj výlet ukončili u restaurace Jachta.