Ve Větrné se setkaly bývalé ředitelky mateřských škol

Příští setkání by měl hostit přímo magistrát, další se pak vrátí na půdu Mateřské školy Větrná. „Ony nám připravily cestu a pracovaly v mnohem těžších podmínkách než my. Rozhodně si proto zaslouží naši úctu. Mají bohaté zkušenosti a stále nám mají co říci. A třeba si až odejdeme do důchodu, někdo vzpomene i na nás,“ konstatovala iniciátorka setkání a ředitelka MŠ Větrná Kamila Finková.