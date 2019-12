Vánoční setkání projektu Začni správně aneb Postavme se krizovým situacím

Na vánoční setkání do metropole dorazily děti z Královéhradeckého, Libereckého, Ústeckého, Plzeňského kraje a také ze středních Čech. Přidalo se i několik mentorů, kteří zde měli „své“ mentee.

Hlavní program probíhal dopoledne, kdy měli mladí možnost seznámit se se základy sebeobrany a lépe tak zvládat potenciální krizové okamžiky, které mohou nastat v reálném životě. Nejdříve proběhla teoretická část, jejíž součástí byly i důležité informace, jak poskytovat první pomoc. Později si mladí „boj“ v inscenovaných situacích vyzkoušeli na vlastní kůži. To všechno pod vedením zkušeného instruktora a lektora izraelské bojové sebeobrany nazvané Krav Maga, Marcela Karmana.

„Nalezení první brigády či práce není jednoduchá záležitost, a proto jsme rádi, že jsme mohli během našich setkání mladým lidem z dětských domovů ukázat prostředí hotelu nejen ze strany hosta, ale také jeho zázemí a zodpovědět otázky týkající se možnosti práce v hotelu. Nejčastěji poptáváme brigádníky do restaurace, kuchyně a na recepci. Jsou to ideální oblasti pro začátek práce a kariéry v hotelnictví, jelikož se zde člověk naučí vše od základů provozu, kontakt s hosty, zlepší si komunikační a jazykové znalosti, naučí se práci v týmu a nahlédne do chodu i ostatních oblastí v hotelu. Nejeden ze současných ředitelů našich hotelů začínal právě na pozici číšníka či kuchaře,“ prozradila Martina Kolešková.