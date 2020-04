Váleční veteráni vyjádřili podporu Plzni. Ta je zve ke sledování živého vysílání

„Dobré ráno všem našim přátelům v Plzni jménem Patton rodiny a všech Američanů, kteří jezdí do Plzně, aby si s vámi užívali Slavnosti svobody. Moc nás mrzí, že tam letos nebudeme, ale víme, že tak jako my, ochraňujete to, co musíte. A že příští rok 2021 uspořádáte Slavnosti jako výroční! Všichni se na vás těšíme a prosím, zůstaňte zdraví! Bůh vám pomáhej!“ natočil ve svém video vzkazu George Patton Waters, vnuk generála Pattona.