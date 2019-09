V živém fotbálku vyhrál tým Odpadlíků

Do skautského areálu si nakonec i navzdory solidní propagaci celé akce na desátou hodinu dopolední našlo cestu celkem šest převážně místních týmů. Předpověď na sobotu hlásila, že příroda si pořádně zadovádí, a tak skauti věrni svému heslu: "Buď připraven!" zajistili prostor hřiště i posezení pro týmy tím, že nad nimi vystavěli několik stanů, které pomohly alespoň zmírnit očekávané dopady rozmarů počasí.

Hrálo se osvědčeným a spravedlivým systémem každý s každým na 2 x 5 minut. A i když by se mohlo zdát, že tento čas je velmi krátký, nikdo z aktérů by toto netvrdil. Vlastně takřka celých deset minut jste téměř neustále v akci. Míč mezi kovovými stěnami hřiště lítá doslova nevyzpytatelně. V jedné sekundě ho máte u nohy a ještě v téže chvíli už vám ho soupeř zpoza vašich zad sebere a pálí na vaši branku. Navíc pohyb do strany je pro naše těla dost nezvyklý, a tudíž svaly i klouby dostávají pořádně zabrat. Jejich úlohu s přibývajícím časem notně ztrpčovaly i vyšlapané cestičky, které se vinou bláta proměňovaly v kluzké a zrádné koleje, které nikomu nic nedarovaly.