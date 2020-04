V září nastoupí do bohumínských škol přes 170 prvňáčků

„Nejvíce dětí usedne do lavic první třídy ve Skřečoni, kam se zapsalo 31 dětí, z nichž čtyři budou mít odklad. Benešova základní škola má 26 zapsaných dětí a pět odkladů. Základní škola Bezručova zaznamenala 23 přihlášek a dva odklady. Do malotřídky ve Starém Bohumíně a v Pudlově nastoupí šest prvňáčků, v Záblatí jich bude pět,“ doplnila Skokanová.

Pro děti s odkladem školní docházky otevřou v Bohumíně už podruhé přípravnou třídu s kapacitou patnácti míst. Zápis do ní proběhne stejně jako do prvních tříd formálně bez osobní přítomnosti dětí i rodičů, a to od 4. do 7. května. Třída bude opět fungovat pod křídly Benešovy základní školy. Přihlásit se do ní ale může jakékoli dítě s odkladem, nemusí pod školu nutně spadat a nastoupit pak může do první třídy i v jiné škole.