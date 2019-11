V poličském muzeu se budou vyrábět loutky přímo na tělo. Rozměrům se meze nekladou

„Nevíte, co dělat v nevlídných podzimních dnech? Co takhle popustit uzdu své kreativitě a fantazii. Přijďte si k nám do muzea vyrobit loutku na tělo, velkou jako vy sami. Inspiraci získáte ve výstavě V hlavní roli divadlo… aneb 200 let poličských ochotníků,“ uvedla kurátorka akce Mgr. Simona Valachová.