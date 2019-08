V Poličce uctí památku nejslavnějšího rodáka

Od úmrtí skladatele Bohuslava Martinů uplyne v srpnu 60 let. Současně uplyne 40 let od převozu jeho ostatků ze Švýcarska, kde byl původně pohřben, do rodinného hrobu v Poličce. Město Polička ve spolupráci s Centrem B. Martinů chce skladatelovo úmrtí uctít pietní vzpomínkovou akcí, konané v den jeho úmrtí - 28. srpna.