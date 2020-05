V dobrušské střední škole se už zase učí a zároveň i stále staví

11. květen se v mnoha středních školách stal dnem, kdy jsme částečně zvítězili nad malým neviditelným nepřítelem, který nás zahnal do domácího „vězení“. 11. května se totiž do škol zase vrátili žáci a studenti, i když jenom končících ročníků, a tak tiché školní chodby zase zněly smíchem a hlasitými rozhovory, které umožňovaly roušky mnoha střihů a barev.

A tak i třídy Střední školy – Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce po dvou měsících zase ožily, aby do jejich lavic za přísných bezpečnostních pravidel opět usedli studenti maturitních ročníků oboru Informační technologie se zaměřením na grafiku nebo robotiku a oboru Mechanik seřizovač. Ti se budou až do 10. června připravovat formou konzultací na maturitní zkoušku.

Vedle výuky studenty, kteří přišli po dvou měsících do školy, překvapila i stavba nové moderní budovy pro odborný výcvik, která v areálu školy roste. Když nedobrovolně odcházeli, na dvoře školy se ještě bouraly staré budovy, které musely ustoupit té nové. Dnes už stavba roste do druhého patra.

„Jsem rád, že se mohli naši studenti alespoň v omezeném počtu vrátit do školy. Končícím ročníkům určitě konzultace s našimi učiteli a mistry pomohou k úspěšnému ukončení studia a ke zdárnému zvládnutí maturitní a závěrečné zkoušky. Ony totiž strojírenské obory jsou hodně náročné, a to hlavně jejich praktická část… Jsem také překvapený, kolik studentů přišlo. Asi jim škola opravdu chyběla,“ vyjádřil se k návratu svých studentů do školy ředitel školy Ing. Vladimír Voborník.

„A z čeho mám ještě radost, to je stavba naší nové budovy. Roste nám doslova před očima a vše postupuje podle harmonogramu. Věřím, že na podzim, kdy se do školy snad vrátí studenti všech ročníků, už bude dvůr zářit modrou barvou nové budovy a my začneme se zkušebním provozem. A že to tak bude naše malé velké vítězství nad tím malým prevítem, který nás už tak dlouho brzdí,“ dodal spokojený ředitel školy.