V boji proti kůrovci Plzni pomáhají drony

Kůrovec komplikuje život lesníkům po celé republice a v posledních letech nabývá jeho řádění na intenzitě. Za oběť mu každoročně padnou miliony kubických metrů dříví, přičemž prognózy odborníků nejsou do budoucna zrovna příznivé.

Připomněl, že drony Správy informačních technologií města Plzně se staly jako první v České republice součástí integrovaného záchranného systému, a to na podzim loňského roku. „Věřím, že využití bezpilotních letounů dokáže posunout boj proti kůrovci o krok dál a pomůže nám uchránit podstatně více lesního porostu,“ uvedl technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Co se týká pravděpodobně nejvýznamnějšího škůdce, kterým je lýkožrout smrkový, u něj plzeňští dronaři volí jiný postup. A to vzhledem ke skutečnosti, že po napadení lesního porostu lýkožroutem smrkovým strom okamžitě nezasychá od vrcholu, ale nejdřív mu opadává kůra. Tento proces z klasických fotografií pořízených dronem vidět není, pokud v tomto případě špice stromů zasychají, jedná se již o pokročilý stav napadení a je pravděpodobné, že se kůrovec již rozšířil do okolí.