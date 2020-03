V Bohumíně se sešel krizový štáb, školky budou fungovat jen pro děti pracujících rodičů

„Naším cílem je, abychom zamezili panice a eliminovali riziko případného nakažení a zároveň, aby se stav nouze dotkl našich obyvatel a chodu města co nejméně. Běžný provoz města nemáme problém zajistit. Musíme se věnovat hlavně svozu odpadů a udržování čistoty ve městě,“ sdělil starosta Bohumína Petr Vícha.

Mateřské školy zůstávají v Bohumíně v provozu, aktuálně je navštěvuje téměř 300 dětí, což je přibližně polovina jejich kapacity. Město je chce v provozu zachovat, ale od pondělí 16. března je budou moci až do odvolání využít pouze děti pracujících rodičů.

Pro veřejnost přestalo fungovat do odvolání i městské kino a knihovna K3 Bohumín. „Veškerý program až do konce března rušíme, v dubnu budeme reagovat na aktuální stav. Pro zrušená divadla i koncerty budeme hledat náhradní termíny. Uzavření knihovny využijeme k revizi celého 80tisícového knihovnického fondu. Čtenáři mohou pro vrácení knih využít náš bibliobox před knihovnou. Zároveň budeme vypůjčené knihy automaticky prodlužovat až do znovuotevření knihovny, kdy pak budou mít lidé 30 dnů na jejich vrácení. Přes naše webové stránky jim nabídneme možnost půjčit si e-knihy,“ sdělil ředitel městské kulturní agentury K3 Karel Balcar.