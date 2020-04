V Bohumíně pomůžou živnostníkům s žádostí o ošetřovné

„Jsme připraveni sepisovat žádosti s živnostníky, stejně tak jim poskytneme nadepsané obálky s adresou ministerstva se zvláštním označením. Živnostenský úřad za ně ale žádosti zasílat na ministerstvo nemůže, to si musí zajistit sami,“ uvedla Aneta Ferfecká z právního a živnostenského odboru bohumínské radnice.

Otevřeno pro veřejnost má radnice v pondělí od 9 do 12 hodin, ve středu od 14 do 17 hodin. Pro zájemce o e-mailovou komunikaci zřídil bohumínský úřad speciální adresu pro nouzový stav zivnost@mubo.cz. V případě, že živnostníci chtějí přijít osobně, měli by s sebou mít potvrzení o uzavření školského zařízení či jiného zařízení.