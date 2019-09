Úspěšná sezona bíloveckých mažoretek

Děvčata z TK Mažoretky Bílovec tak nejen obhájila loňský titul, ale všechny jejich choreografie se probojovaly do finálové TOP šestky. Nominaci na tento šampionát získaly mažoretky tohoto klubu v květnu, poté co si vybojovaly medailové umístění na mezinárodní postupové soutěži mažoretkové asociace IMC v Dubňanech.

„Na mistrovství Evropy jsme bojovaly s celkem s šesti formacemi, z toho 4 choreografie získaly medailová umístění. Všechna děvčata podala skvělý výkon a samozřejmě největší radost jsme měly z titulu mistryně Evropy 2019 v tradiční disciplíně baton junior team. Tato disciplína, v níž se utkalo deset týmů z šesti zemí, se skládala ze dvou částí, a to z pódiové a defilé,“ uvedla Drahomíra Gilgová, trenérka klubu TK Mažoretky Bílovec.

Tituly vicemistryň Evropy získala děvčata v kategoriích flag junior team a flag junior mini a titul 2. vicemistryň Evropy pak v kategorii flag senior team. „Je to úžasný úspěch! Za každým vítězstvím stojí nejen neskutečná kreativita choreografek, trpělivost trenérek, ale i píle a disciplína každé mažoretky a rovněž podpora ze strany rodiny. O to více si těchto titulů vážíme,“ blahopřeje Renata Mikolašová, starostka města Bílovce.

Klub bíloveckých mažoretek, který vznikl před šestadvaceti lety při DDM Bílovec, má v současnosti 42 aktivních členek od 4 do 20 let a k tomu 45 dospělých z řad rodičů, kteří jsou součástí týmu. „Je to skvělá parta holek, které drží spolu a podporují se jak na trénincích, tak i soutěžích,“ pokračuje trenérka a dodává, že od roku 2014 se klub osamostatnil a založil spolek TK Mažoretky Bílovec.