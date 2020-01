Tříkrálové koupání v Dobřanech se uskutečnilo již po osmé

Obloha byla opravdu jak vymetená, jen šedivá mračna na obzoru nervózně přešlapovala nad Šumavou, jako by čekala na pověstný vpád do krajiny české. I v uplynulých ročnících organizátoři většinou zápasili s rozmary počasí.

Letošní novinkou byl obří stan. Padesátku nadšenců bylo potřeba někam nasoukat. Poskládat trubky a zaplachtovat přístřešek ukrojilo skoro dvě hodiny. Na čtveřici stavitelů docela v pohodě, ale chladem ztuhlá plachta dělala dámu a ne a ne se usadit do konstrukce. Potom už jen zažehnout oheň a postavit na polévku, která nad žhavými uhlíky do půlhodiny bublala. Připravilo se občerstvení a už se mohl v klidu odpočítávat čas do začátku akce.