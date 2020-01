Tři mudrcové projdou na velbloudech Orlickoústeckem

„My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.“ Při těchto verších se každému vybaví příběh o třech mudrcích, kteří se přijeli do Betléma poklonit narozenému Ježíškovi a přivezli mu vzácné dary.

„Průvody v Letohradě, Dolní Dobrouči a Lanškrouně jsou koncipované do roku 0, tedy do období narození Ježíška. Kostýmy všech zúčastněných pro Ústí nad Orlicí budou inspirované ladovskou zimou,“ informoval vedoucí Spolku Honorata. Kdo se tedy chce přidat k průvodu a nechce vyčnívat z davu, stačí, když se podívá na Ladovy obrázky. V nich najde podněty, co si na sebe obléknout.