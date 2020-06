Transfúzní službu zaplnili dobrovolníci ze Sdružení dobrovolných hasičů Moravskoslezského kraje

Dárci krve a plazmy se mohou stát lidé ve věku od 18 do 60 let. Pro darování krve musí být zdraví. Zda je dárce způsobilý k odběru, posoudí individuálně odborný zdravotnický pracovník přímo na odběrovém středisku. Den před odběrem by měl dárce hodně pít, nejíst tučná jídla, nepít alkohol a ráno může lehce posnídat.