Termín ozdravných pobytu pro děti z Ostravy byl prodloužen

„Z programu na školní rok 2019/2020 měl jet na ozdravné pobyty rekordní počet 4 342 školáků. Přestože ještě nemáme informace ze všech škol, už nyní víme, že mnohé z nich pobyt před zavedením epidemiologických opatření nestihly. Proto jsem navrhla Radě města Ostravy, abychom jejich realizaci posunuli na termín od 1. října do 20. prosince. Děti tak nepřijdou o plánované pobyty, které by za normálních okolností byly ukončeny koncem dubna. Už teď máme potvrzeno, že by školy prodloužení využily minimálně pro tisícovku žáků a předpokládáme, že se přidají i další,” sdělila náměstkyně primátora města Ostravy pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

„Dotace a příspěvky na ozdravné pobyty města Ostravy poskytuje mateřským a základním školám každoročně už od roku 2010, kdy byl zřízen Fond pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Město Ostrava do něj původně vkládalo 5 milionů korun. Aktuální příspěvek je nyní 22 milionů korun ročně. Přispívají do něj i průmyslové podniky. Celkem už bylo do fondu za dobu existence vloženo městem Ostrava a znečišťovateli 126 651 000 korun. Za dobu existence fondu vycestovalo do hor s příspěvkem z fondu města více než 21 tisíc dětí. Poprvé ve školním roce 2010/2011 odjelo do hor 1543 dětí, ve školním roce 2018/2019 jich už bylo 3 600,” informovala Andrea Vojkovská, tisková mluvčí Magistrátu města Ostravy.