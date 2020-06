Tematické prohlídky na zámku Loučeň představí starobylý rod

„Thurn-Taxisům vděčíme především za moderní poštovní služby. Trubka jako symbol pošťáků je známa po celém světě. Rodině Taxisů a jejich poště se dokonce věnuje jeden z dílů animovaného seriálu pro děti - Byl jednou jeden objevitel. Slova taxi, nebo taxa také nalezla svůj původ ve jménu knížecí rodiny Thurn-Taxisů a černožluté barvy v nichž jezdí taxíky v New Yorku i v Praze už používaly taxisovské dostavníky. To ale zdaleka není všechno. Loučeňská knížecí rodina založila dodnes funkční dobrovický cukrovar, a také řepařskou šlechtitelskou stanici. Cukrovarnická značka TTD - Thurn-Taxis-Dobrovice ve světě cukrovarnictví znamená mnoho i dnes,“ dodává Kateřina Šrámková.

„Bez podpory loučeňské knížecí rodiny by možná nevznikla ani některá velká umělecká díla. Kníže Alexandr miloval hudbu a podporoval Bedřicha Smetanu. Dokonce od mistra Smetany dostal i duet Z domoviny, který měl na loučeňském zámku v podání mladého knížete premiéru. Kněžna Marie podporovala zase jednoho z nejslavnějších německých básníků R. M. Rilkeho. Byla rovněž všestranně umělecky nadaná, malovala, psala, udržovala kontakt s nejvýznamnějšími umělci své doby. Na Loučeň za ní přijel například slavný americký romanopisec Mark Twain a sama kněžna je spoluautorkou prvního turistického průvodce po Čechách a Rakousku, který vyšel v roce 1896 v New Yorku. Byla určitě i skvělou babičkou pro svá vnoučata a mimo jiné jim napsala a namalovala pohádky, které vychází dodnes,“ informoval Vratislav Zákoutský, kastelán zámku Loučeň.

„Snad jako perlička působí další světový počin knížete Alexandra. Z Ameriky nechal jako první v Evropě přivézt do jabkenické obory pstruhy duhové americké a začal je zde chovat. Dnes si na této rybě pochutnávají miliony Evropanů. Rodina Thurn-Taxis je opravdu světovou, jen v Česku se to moc neví. Jako poslední uvedeme to, co v Čechách známe. Ano tušíte správně, dostihy a pardubické závodiště. Nejtěžší evropská dostihová překážka Taxisův příkop nese jméno po jednom z členů knížecí rodiny Thurn-Taxis,“ doplnil Vratislav Zákoutský.