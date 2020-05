Světový den včel připomněl nezastupitelný význam včelařství pro zemědělský průmysl

Světový den včel souvisí i s výrokem Alberta Einsteina: „Pokud by včely zmizely z povrchu země, člověku by zůstaly pouhé čtyři roky života.” S pochopením tohoto významu pro život, po schválení Evropskou komisí, byl od roku 2017 do databáze mezinárodních dnů OSN zařazen 20. květen jako každoroční den svátku včel.