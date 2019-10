Světová koncertní show Jiřího Korna zazní na jaře ještě jednou

„Máme rádi přísloví Opakování je matkou moudrosti. A v případě opakování dobrého to platí obzvlášť. Druhý koncert si zaslouží Jiří Korn, celý tým a především diváci. Ti, co to již viděli proto, aby si stačili vychutnat to, co na prvním koncertě nestačili, a ti, kteří to neviděli, ale o koncertu slyšeli, aby se přesvědčili, že ti, co jim to chválili, nelhali,“ shodují se bratři Cabani, režiséři koncertu.