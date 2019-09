Sportovní zápolení bez věkových hranic připravili v Domově důchodců v Ústí nad Orlicí

Domov důchodců v Cihlářské ulici umístěný v zdravém prostředí na okraji města poskytuje nové zázemí kolem 140 seniorům, o které se stará několik desítek zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že stáří přináší chvíle, které nejsou lehké, je snahou personálu tyto chvíle co nejvíce zpříjemnit.

Podzim sám o sobě je smutnějším obdobím připomínajícím blížící se konec roku, kdy se člověk stane opět starším. Proto měsíc září, charakterizovaný babím létem, se stal naopak v domově popřením stáří a v tradičním sportovním odpoledni návratem do mladých let.

Se zvukem melodie "Zhluboka dýchat" svižným pochodem nastoupil tým aktivistek z řad zaměstnanců domova, starajících se o zábavné akce, k provedení důkladné rozcvičky. Nejen hluboké nádechy ale i rozprouděnou krev seniorů přihlížejících v krytu altánu uvedly do dávných mladých let navíc i mažoretky z Kostelce nad Orlicí svojí gymnastickou sestavou s akrobatickými prvky.

To již se neleskly jen třpytky na jejich úborech, ale i kapičky tajemné rosy v očích seniorů při představě, jak i oni kdysi metali přemety.

A pak vše začalo, jak na velkých závodech. V doprovodu asistentek z řad zaměstnankyň padesát sportovců vybavených hůlkami, chodítky i vozíčky zapomnělo na tyto nezbytné doplňky, a jedinou snahou bylo projet slalomovou dráhu, dostat míček do hokejové branky, míč do sítě fotbalové brány a srazit co nejvíce kuželek.