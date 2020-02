Sobotní závod běžců na lyžích v Ostravě hlásí: vše připraveno

„Dráha má 350 metrů s jedním kopcem a obrátkou. V kvalifikaci pojedou závodníci dva okruhy. V dalším závodě od osmifinále až po finále při televizním přenosu pojedou čtyři okruhy. Obrátka bude za mostem. Technicky to bude náročný a pro diváky atraktivní závod,” uvedl Martin Kráčalík.

Podle zkušeností z předchozích sedmi let jsou lyžařské běžecké závody City Cross Sprint pořádané v centru Ostravy pod vysokými pecemi hodně navštěvovány. I v letošním roce to pravděpodobně nebude jiné. Ti, co přijdou, se pochopitelně nebudou bavit jen u závodních tratí. Kromě běžeckého klání pořadatelé připravili také atraktivní doprovodný program, který zaujme nejen dospělé, ale i děti.