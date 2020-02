Slováckým řízkem 2020 je Martin Cetkovský, Dvořáček urval nový rekord

Dvojnásobný držitel titulu z let 2018 a 2019 a profesionální jedlík Radim Dvořáček si mimo soutěž vylepšil svůj vlastní „masový“ rekord.

„Řízek byl výborný. Ze začátku mi to moc nešlo do krku, ale pak už to bylo v pohodě. Na konci mě ale už hodně bolely žvýkací svaly,“ svěřil se po výhře Martin Cetkovský, kterému na místě fandila stejně jako v minulých letech dcera Martinka.