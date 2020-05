Slovácké divadlo začíná zase hrát

„Jakmile se změnily podmínky, okamžitě jsme novou situaci začali vyhodnocovat a hledat co nejrychlejší cestu k návratu na jeviště. Nakonec jsme se rozhodli začít znovu postupně hrát od úterý 26. května, i když s omezeními a za dodržení stanovených hygienických podmínek. Tedy diváci musí mít roušky, je třeba, aby použili dezinfekci a seděli v hledišti ve stanovených rozestupech,“ uvedl ředitel divadla Michal Zetel.

Návrat k normálnímu provozu bude ze začátku pozvolný. „Máme v plánu tři představení, a to v úterý 26., ve středu 27. a ve čtvrtek 29. května, kdy uvedeme přeložená představení komedie Rychlé šípy. Byli jsme moc potěšení, že zájem byl tak velký, že se nakonec do volného prodeje nedostal ani jeden lístek,“ dodal ředitel Michal Zetel, jenž pro publikum chystá i zpestření. Uvaděči před každým představením budou herci divadla včetně managementu hradišťské scény.

Jak to bude s další produkcí, divadelníci rozhodnou po vyhodnocení první trojice představení. „Doufáme, že brzy budeme moct hrát bez omezení. Ale záleží to na mnoha faktorech, které nemůžeme ovlivnit,“ krčí rameny Michal Zetel a připomíná, že do konce sezóny chce divadlo především odpremiérovat dvě novinky - Prokletí nefritového škorpiona v režii Zdeňka Duška a Deskový statek režiséra Igora Stránského.