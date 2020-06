Škola na Slovanech se rozroste o čtvrté nadzemní patro

„Školu navštěvuje v současné době 512 žáků, kteří jsou rozděleni do 20 kmenových učeben. Jsme škola zaměřená na sportovní aktivity dětí v době po vyučování. Máme k tomu výborné podmínky. V letech 2008 až 2009 jsme z finančních prostředků Evropské unie vystavěli sportovní areál s šesti víceúčelovými hřišti, hřištěm na plážový volejbal a atletickou dráhou dlouhou 60 metrů s doskočištěm pro skok daleký. Na koncepci sportovního vyžití dětí a mládeže spolupracujeme s FC Viktoria Plzeň, TJ Lokomotiva Plzeň, HBC Plzeň a Ragby Plzeň. Do 6. ročníku k nám přicházejí již 75 let také žáci ze Základní a mateřské školy Plzeň – Božkov, kde výuka probíhá pouze do pátého ročníku,“ přiblížil 20. základní školu její ředitel Pavel Kocián.