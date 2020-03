Šije celá obec aneb Deštné v Orlických horách zasáhla roušková lavina

Tak pěkně popořádku: Už na začátku týdne zmapovalo vedení obce občany starší 65 let, kterým nabídlo zařízení nákupu, vyzvednutí léků a zároveň je informovalo o vaření obědů ve školní jídelně za podmínek respektujících aktuální stav a vládní nařízení.

Hned vzápětí se spustila roušková lavina. A v centru Orlických hor na to jdou pěkně systematicky. „Lidi starší 65 let dostali do schránky informace, že je třeba nosit roušky,“ popsala starostka první krok, který je od středy 18. března povinný bez výjimky v celé zemi.