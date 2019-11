Senioři v Bílovci nafotili kalendář

„Je to nádherné dílo, každá z jeho stran má svou životní jiskru, pozitivní nádech a z celého kalendáře je cítit, že je opravdu štěstí zestárnout. Mí rodiče to štěstí neměli,“ prohlásila při křtu starostka.

„Pro naše klienty to byl úžasný zážitek spojený s výletem. Navíc jsme sami byli překvapeni, jak moc pro ně znamenalo, že se mohli obléct do elegantních šatů, v nichž se cítili zcela jinak. A popravdě i na fotografiích jim toto oblečení velmi lichotí, a dokonce i náš personál měl problém některé obyvatele poznat,“ popisuje s úsměvem vznik jednotlivých snímků vedoucí Vlasta Szotkowská a pokračuje: „Jsme rádi, že paní Dara Kuźmic přesně vycítila to, co jsme chtěli říct, a dokázala i při zdlouhavém focení zaujmout děti, které tak naprosto přirozeně projevily svůj pěkný vztah k babičkám. Stejně tak dokázala prostřednictvím fotografií navodit atmosféru v domově.“