Šéfkuchař David Valíček opět vařil v projektu Fajne školní bistro

„Samozřejmě že i když si děti nevybraly rybu, tak jim ji v různých formách podáváme nejméně dvakrát až třikrát do měsíce. S panem Valíčkem se nám pracovalo fantasticky. Je to osobnost na svém místě. Poučná byla pestrost v jídelníčku a nové metody a "fígle", o kterých jsme slyšely od našeho mentora poprvé. To, co bylo nové, budeme postupně realizovat,” dodala vedoucí kuchařka ve školní jídelny ZŠ A. Hrdličky v Ostravě-Porubě Irena Ožanová.