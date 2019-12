Se zábavní pyrotechnikou buďte opatrní, nabádá ČPZP

Nejvyšší náklady si vyžádalo velmi vážné poranění oka a očnice, které na přelomu let 2018 a 2019 utrpěl jedenašedesátiletý pojištěnec. „Jeho léčba si vyžádala téměř půl milionu korun. S úrazem oka vyhledal lékařskou pomoc také třiačtyřicetiletý muž a pro ČPZP to znamenalo náklady přesahující 25 tisíc korun. Zhruba stejnou částku mohou zdravotní pojišťovny uhradit i za amputaci prstů,“ doplnila mluvčí Mazurová.

Poranění pyrotechnikou se nevyhýbá ani dětem. Ty by přitom s petardami vůbec manipulovat neměly.

Pokud lidé zábavní pyrotechniku používají, měli by podle odborníků dbát na to, aby nebyla prošlá a aby byla zakoupená u ověřených prodejců, ne ve stáncích nebo tržnicích. Důležité je dodržet návod k použití. K vážným zraněním zábavní pyrotechnikou dochází často i proto, že vznikají neodbornou manipulací z bezprostřední blízkosti. Pozor by si lidé měli dát i na pohyb osob a zvířat v okolí odpalovací techniky, aby nezpůsobili úraz někomu jinému.