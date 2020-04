Sběrné dvory v Bohumíně najíždějí od soboty na plný provoz

V Bohumíně fungují dva sběrné dvory – stabilní a mobilní. Stabilní se nachází v areálu technických služeb BM servisu v Koperníkově ulici 1185. Otevřen bude od soboty 25. dubna ve všední dny od 8 do 17 hodin, o sobotách od 8 do 14 hodin. Loni město na jeho provoz vynaložilo 4 miliony korun.

Mobilní sběrný dvůr pendluje od jara do podzimu mezi všemi městskými částmi a lidé ho najdou na devíti stanovištích hned dvakrát do roka. Vždy se zde zdrží na 14 dní a pak putuje do další lokality. Jeho provoz stojí radnici 700 tisíc korun. Ve všední dny bude od soboty 25. dubna fungovat od 10 do 17 hodin, v soboty od 8:30 do 15 hodin.