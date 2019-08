Sanace skládky Skatulův Hliník je v trase obchvatu Frýdku-Místku hotová, může se stavět

„Sanace skládky byla zahájena v září 2017, což pro nás znamenalo dvě zásadní věci. Mohl se začít stavět obchvat, jehož trasa vede územím skládky a bez jejího vyčištění by stavba nebyla možná. A druhým velkým pozitivem je fakt, že z území města zmizí ekologická zátěž po Válcovnách plechu, které na ni ukládaly odpad z výroby s obsahem škodlivých látek, což kontaminovalo zeminu a následně docházelo ke znečištění povrchových i podzemních vod,“ řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Sanace skládky zahrnuje nejen odtěžení kalů a ostatních odpadů, ale také práce související s odvodněním skládky, které zamezí vsakování atmosférických srážek do tělesa skládky, omezí přítok povrchové vody do prostoru skládky a umožní odvádět srážkové vody spadlé na rekultivovaný povrch skládky. To povede ke snížení škodlivin znečišťujících podzemní vodu.