Rakovi dovezou Vůni sena a benzínu

Otec a syn Rakovi přivezou do Bludova pořad Vůně sena a benzínu. Zazní známé hity i autorské skladby. Foto: archiv Štěpána Raka

Štěpán a Jan Matěj Rakovi přivezou poslední listopadovou sobotu do Bludova Vůni sena a benzínu, nový pořad, který zahrnuje skladby z cyklů Chvála čaje a Vůně. Do kontrastu interpreti staví vůni benzínu, kde nebude chybět ani známý hit ze šedesátých let Dva roky jezdím bez nehod.