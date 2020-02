Prostějov v první korfbalové lize zvládl oba zápasy. Rozhodne se v posledních dvou kolech

Nikola Lorencová (hráčka, Prostějov B): „Pro nás šlo o důležité zápasy, které jsme nechtěli ztratit. Chceme se udržet v boji o finále a kdybychom nyní zaváhali, bude to špatné. Wroclaw jsme moc nepustili do hry, nastřílela nám jen tři koše. Její hráči si moc nevěděli rady s naší obranou, v útoku měli většinou jen jednu střelu. My jsme sice měli taky chvilkové výpadky, ale stačilo nám to. Tábor se s námi držel první půli, ale pak už jsme si to pohlídali.“