Poslední vzpomínky na končící léto přináší výstava umění v Kulturním domě v Ústí nad Orlicí

Poslední teplý víkend a pomalu kupící se mraky na obzoru jsou neklamným důkazem, že letošní léto je na odchodu. O to příjemnější je pohled na řadu obrazů připomínajících toto období.

Tradiční letní výstava výtvarného umění v Ústí nad Orlicí již po 21 let otevírá pohled na veškerou krásu, kterou umění lidem přináší. Je proto vyhledávanou akcí pro umělce různého zaměření i pro návštěvníky, kteří si tak příjemné letní zážitky přenesou do vzpomínek i do domovů, neboť výstava je i částečně prodejní.