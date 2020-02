Pohled na Vltavu ze Smetanovy vyhlídky nikdy nezevšední

To byla léta, kdy se dělalo i v sobotu, žádné prodloužené víkendy, osadní chatky a boudy vznikaly z materiálu převezeného na zádech a vláčeného buď na lodi, nebo pěšky lesy. Koníčkovalo se proti proudu, šlo to ztuha, ale o to větší byla radost, když zase vznikl nový wigwam. Život byl spartánský, ale zdravější. To tu zněla bendža, kytary, ukulele, pořádaly se osadní sportovní soutěže, muži byli k ženám džentlmenští.