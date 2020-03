Počet dětí v bohumínských školách rapidně klesá, město redukuje jejich provoz

„Po vyhlášení nouzového stavu a opatření města Bohumína dorazilo v pondělí 16. března do bohumínských mateřských škol 83 dětí z celkového počtu 578. V úterý ráno klesl počet docházejících dětí na 47,“ sdělila vedoucí odboru školství bohumínské radnice Pavla Skokanová. Od středy 18. března proto bude v Bohumíně fungovat jen pět školek z devíti.

Dodala, že před zavedením opatření, které umožnuje navštěvovat mateřinky jen dětem pracujících rodičů, nebyla jejich kapacita zdaleka naplněna. Po zavření všech základních a středních škol docházela do bohumínských školek zhruba polovina dětí.

Základní školy v Bohumíně jsou nadále uzavřeny. Pro děti od tří do deseti let, jejichž rodiče pracují u bezpečnostních sborů, ve zdravotnictví, u orgánů ochrany veřejného zdraví či u ozbrojených sil, určil Moravskoslezský kraj konkrétní školy v Karviné, Havířově a Ostravě, které se o ně od sedmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne postarají. Seznam těchto škol je zveřejněný na webech bohumínských základek.