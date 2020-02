Po úspěšném koncertě Davida Stypky zahrají v Kroměříži Kryštof, Jakub Smolík i Karel Plíhal

„Podle mého je to mimořádně talentovaný zpěvák a kytarista, který má nejen fantastický hlas, ale k tomu ještě vlastní skladby a vlastní texty. Jeho melodický a svižný pop-rock, který má přesah k blues, jazzu nebo soulu, mě bere za srdce... Navíc je to sympaťák. I když vím, že to nemá po zdravotní stránce jednoduché, moc mu fandím a přeju jen to nejlepší. Každopádně mu dnes večer kroměřížské publikum udělalo radost, bylo fantastické,“ nechal se slyšet jeden z návštěvníků Pavel Hora.