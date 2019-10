Plavecká "masovka" je po roce opět tady, Bohumín se utká s 27 městy

Vloni se v Bohumíně do soutěže Plave celé město zapojilo 992 lidí, což byl republikový rekord. Foto: Pavel Čempěl

Už potřinácté půjdou Bohumínští hromadně do plavek. A to kvůli tradičnímu celorepublikovému závodu Plave celé město. Ten startuje ve středu 2. října od 6 do 20 hodin večer ve zdejším aquacentru v Koperníkově ulici.