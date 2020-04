Platnost oprávnění vjezdu do centra Brna se řidičům automaticky prodlouží

Většině řidičů, kteří mají oprávnění k vjezdu do centra Brna, končí jeho platnost ke konci dubna. Magistrát se rozhodl automaticky tato oprávnění prodloužit až do července. O několik měsíců se tak posouvají změny ve vjezdech do centra jihomoravské metropole.