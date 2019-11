Petra Černocká oslaví sedmdesátiny netradiční výstavou i unikátní knihou

Díky výstavě v pražské Galerii 1, která se pro veřejnost zdarma uskuteční jen ve dnech 26. - 30. listopadu, ale i díky životního fotostory Saxana 70 aneb V hlavní roli zpěvačka Petra Černocká, prozradí mnohé, co její fanoušci doposud třeba netušili.

V průběhu posledních měsíců vznikla unikátní kniha, jejíž obálka vychází z originálního a retro filmového plakátu k filmu Dívka na koštěti. Zcela unikátní publikace odhaluje příběhy, zážitky ze života a také nespočet fotografií a dalších věcí, které Černocká dosud nezveřejnila.

„Nejde o nějaký můj životopis. Je to mé ´životní fotostory´, tedy zásadní etapy mého života, které ovlivnily mé soukromí i profesi, na kterém jsme pracovali s mými přáteli,” prozradila zpěvačka.

„Vše doplňuje mnoho fotografií. Je jich tam hodně a zdaleka nejsou všechny. Vybrali jsme ty nejzajímavější. Protože i já ráda občas nahlédnu veřejně známým osobnostem za dveře, tak by ode mě bylo pokrytecké, kdybych to neumožnila i těm, kteří mě mají rádi,“ prozradila Petra Černocká, která je také představitelkou nesmrtelné čarodějnice Saxany z komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti.

Vždyť taky právě tato role proslavila oslavenkyni nejvíce. „V knize jsou statě věnované i mým začátkům a působení v Semaforu, který byl pro mě osudový a bez něhož by mě zřejmě nepotkala ani ta Saxana,“ přiznala zpěvačka a herečka.

V knize se čtenáři například dozvědí i to, jak velmi malý krůček před časem chyběl k tomu, aby získala do svého vlastnictví původní, legendární filmový Lexikon kouzel. Kdyby však její manžel Jiří Pracný nezaváhal a nepřinesl domů místo něj něco, co zpěvačce naprosto vyrazilo dech….

„O co šlo, to si musí čtenáři přečíst a určitě se velmi pobaví… Já myslím, že ano, protože to jsou věci, které si vážně člověk nevymyslí a snad ani nemůže,“ přiznává s úsměvem Petra Černocká.

V pražské Galerii 1 ve Štěpánské ulici se pro veřejnost ve spolupráci s MČ Praha 1 uskuteční zcela mimořádná 1. autorská a časově velmi omezená výstava se stejným podtitulem, jaký má kniha. Chybět nebudou zpěvaččiny obrazy, ale ani artefakty či kostým Saxany z představení, které nyní hraje pražské Studio Dva.

„A protože moje milovaná a jediná dcera Bára slaví letos taky jubileum - 40. narozeniny, rozhodly jsme se, že to spojíme tak nějak dohromady a bude to naše společná výstava. Ona tam bude mít expozici fotoobrazů, které jsme před pár týdny fotily společně a musím říct, že se velmi povedly. Jeden půjde do dražby na charitu. Návštěvníci budou asi hodně překvapeni. Ostatně, přijďte se podívat, je to zdarma. Šanci máte ale jen od 26. do 30. listopadu denně od 10 do 18 hodin,” zve Černocká.

Petry Černocké s dcerou Bárou a vnučkou Coco nazpívaly také vánoční píseň, jejíž premiéra se chystá i v některých českých rádiích.