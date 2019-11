Ostraváci zažili street-artový happening

„Osobně vnímám demokracii jako formu společného soužití, která pro své udržení rozhodně vyžaduje zodpovědnost a tím umožňuje člověku naplno rozvíjet svůj potenciál, ducha a reagovat na svět okolo sebe, tím může člověk rozkvétat, pracovat na sobě a tak obohacovat svět. To, že se sejdou různé profese i generace a společně vytvoříme dílo ve veřejném prostoru, a to bez cenzury, je dar, který je v kontextu dějin výjimkou, a za to jsem nesmírně vděčný,” uvedl Nikola Khoma Vavrous, který se po celý den tvůrcům věnoval.

Vedoucí výtvarného kroužku ZŠ SCIO Frýdek-Místek pracovala s dětmi na písmenu E. Už měli všechno hotovo, končily s prací a chystaly se na cestu do Frýdku-Místku. Tu šel kolem starý muž a požádal vedoucí Lucii Samiec, zda by si nemohl něco do jejich písmena nakreslit. Dovolila mu to. Děti byly jiného názoru a mírně, téměř tiše, protestovaly. Lucie jim řekla: „Děti, a to je ta svoboda. Nechat i jiným vyslovit svůj názor.”