Ostrava hostí poznávací akci Venkovské Trojhalí

„Náš workshop má název Život na salaši. Jsme z organizace Venkovská škola Bludička z Bludovic u Nového Jičína. Ukazujeme tady, co všechno ovečka pro člověka znamená. Máme tu živé ovečky, původní valašky, ohrožené plemeno. Dále si mohou děti vyzkoušet, jak se dojí ovečky, ale také jsme přivezli rukodělnou dílničku. Děti se mohou podívat, co všechno musela pastýřka nebo pastýř udělat, aby si mohli v zimě obléknout svetr. Museli ostříhat ovečku, pak vlnu probrat od těch hrubých nečistot a vyprat, vlna se sušila na sluníčku nebo u pece. Usušená vlna se musela nakramplovat, to jest načesat, a když byla načesaná, tak se mohla vytahovat nit na kolovrátku, to dělaly nejvíce ženy, nebo drugat za pomocí drugy, což většinou dělali chlapi. No a pak stačily jehlice nebo tkalcovský stav. Mohli si vyrobit nějakou látku pletenou nebo tkanou,” informovala Gabriela Žitníková, předsedkyně spolku.