Opravy chodníků a komunikací ve Frýdku-Místku jsou v plném proudu

„Na Anenské jsme začali s opravou plochy před jedním z panelových domů, konkrétně před vchody s číslem popisným 627 až 629. Před garážemi i vchody vybudují naši zaměstnanci novou zpevněnou plochu a také chodník z asfaltobetonu. Nově pak vyznačíme 14 parkovacích míst, včetně 2 stání pro invalidy. Jedno z těchto stání vybudujeme ze zatravňovacích dlaždic, protože se nachází v blízkosti stromů,“ uvedl předseda představenstva TS a.s. Jaromír Kohut s tím, že práce by měly být hotovy do konce dubna.